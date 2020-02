नई दिल्ली : दिल्ली (Delhi) में आज सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है. दिल्ली के 13,750 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. ऐसे में अपने-अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है, लेकिन इन सब के बाद भी यहां मतदान (Voting) की रफ्तार काफी धीमी रही. चुनाव आयोग के मुताबिक शुरुआती 2 घंटों में सिर्फ 4.33 फीसदी मतदान हुए हैं.

वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बाबरपुर प्राइमरी स्कूल के पोलिंग बूथ में एक चुनाव अधिकारी की मौत की भी खबर सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक चुनाव अधिकारी का नाम उद्धम सिंह है, जिनकी मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है. मृतक के शव को जीटीबी अस्पताल भेजा गया है और साथ ही उनके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है.

इसी बीच राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने पत्नी पत्नी सविता कोविंद (Savita Kovind) के साथ राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय डॉ राजेंद्र प्रसाद विद्यालय में अपना वोट डाला. नागरिक उड्डयन और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा के लिए वोट डाला.

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 672 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में हैं. बात करें शाहीन बाग की तो, यहां मतदाताओं में उत्साह चर्चा का विषय बना हुआ है.

