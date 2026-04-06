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Delhi Assembly Security Breach Masked Man Entered His Up Registered Car

पकड़ा गया दिल्ली विधानसभा के अंदर गेट तोड़कर घुसने वाला शख्स, पुलिस ने बरामद की कार; स्पीकर की कार पर फेंकी थी स्याही

दिल्ली विधानसभा परिसर में एक नकाबपोश शख्स कार से गेट तोड़कर घुस गया. अंदर अजीब हरकत करते हुए उसने गुलदस्ता रखा और फरार हो गया. घटना को संभावित सुरक्षा चूक मानकर जांच तेज कर दी गई है.

Delhi Assembly Security Breach: राजधानी दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली विधानसभा परिसर में एक नकाबपोश व्यक्ति कार लेकर घुस गया और अजीब हरकत करने के बाद मौके से फरार हो गया. इस घटना को संभावित सुरक्षा चूक के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है. इसके साथ ही कार को भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ जारी है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना सोमवार (6 अप्रैल, 2026) दोपहर करीब 2 बजे की है. एक कार सवार व्यक्ति ने अचानक विधानसभा के मुख्य गेट पर पहुंचकर तेज रफ्तार में लोहे का गेट तोड़ दिया और परिसर के अंदर दाखिल हो गया. सुरक्षा कर्मियों के संभलने से पहले ही वह अंदर तक पहुंच चुका था.

सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि अंदर घुसने के बाद उस शख्स ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसने एक अजीब तरह की हरकत की. बताया जा रहा है कि वह अपनी कार से उतरा और वहां खड़ी एक दूसरी कार में बैठ गया, जो विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता की बताई जा रही है. कुछ देर बाद वह बाहर निकला और पोर्च में एक गुलदस्ता रख दिया.

उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर

इसके बाद आरोपी वापस अपनी कार में बैठा और मौके से फरार हो गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिल पाया. सूत्रों के अनुसार, आरोपी की कार पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ था. फिलहाल पुलिस ने इस वाहन की पहचान करने और आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की गतिविधियों और उसके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

अधिकारियों का कहना है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा रहा है. भले ही आरोपी ने किसी तरह का हमला नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसने सुरक्षा घेरा तोड़ा और अंदर घुस गया. वह एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है. इसलिए संभावित ‘सिक्योरिटी ब्रीच’ माना जा रहा है. जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी क मकसद क्या था. क्या वो सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था. इस सवाल का जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

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