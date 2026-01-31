  • Hindi
दिल्ली को जल्द मिलेगी कूड़े के पहाड़ से आजादी, लैंडफिल साइट पर बनेगा नया ISBT; जानिए पूरा प्लान

Delhi New ISBT:दिल्ली के बड़े कूड़े के पहाड़ों में शामिल भलस्वा लैंडफिल साइट हटाकर सरकार वहां अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं इसको लेकर पूरा प्लान.

Delhi New ISBT: दिल्ली के बड़े कूड़े के पहाड़ों में शामिल भलस्वा लैंडफिल साइट को हटाकर वहां अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने की तैयारी चल रही है. दिल्ली सरकार और नगर निगम (एमसीडी) ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसकी संभावनाएं देखी जा रही हैं. मकसद यह है कि बाहरी दिल्ली की तरफ से आने वाली बसों को शहर के अंदर भेजने के बजाय वहीं रोक दिया जाए. इससे शहर के अंदर ट्रैफिक कम होगा. एमसीडी ने लक्ष्य रखा है कि इस साल के अंत तक भलस्वा के कूड़े के पहाड़ को काफी हद तक खत्म कर दिया जाए. इसके बाद खाली जमीन का सही उपयोग किया जाएगा.

किन राज्यों की बसों को मिलेगा फायदा?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अगर यहां बस अड्डा बनता है तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ से आने वाली बसों को यहीं ठहराव दिया जा सकेगा. अभी इन बसों का बड़ा दबाव कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे पर पड़ता है. नई व्यवस्था होने से वहां भीड़ कम होगी और यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी. बाहरी इलाकों से आने वाली बसों को शहर के बीच तक नहीं आना पड़ेगा. इससे सड़क पर जाम की समस्या कम होगी और यात्रा का समय भी घटेगा.

प्रदूषण और ट्रैफिक से मिलेगी राहत

इस प्रस्ताव पर हाल ही में दिल्ली सरकार और एमसीडी अधिकारियों के बीच बैठक हुई है. अधिकारियों को कहा गया है कि वे पूरी योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें. अगर यह बस अड्डा बनता है तो दिल्ली को वायु प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है. शहर के अंदर कम बसें आएंगी तो धुआं और ट्रैफिक दोनों घटेंगे. यह कदम पर्यावरण सुधार की दिशा में भी अहम माना जा रहा है. सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित और साफ बनाया जाए.

कूड़ा हटाने का काम तेजी से जारी

भलस्वा लैंडफिल साइट लगभग 70 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली है और यह समस्या 1994 से बनी हुई है. यहां कूड़े का पहाड़ 60 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो चुका था. अब बायो-माइनिंग तकनीक से कूड़ा हटाया जा रहा है. एमसीडी ने दिसंबर 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है. ड्रोन सर्वे से रोज प्रगति की निगरानी हो रही है. अधिकारियों के अनुसार अब रोज करीब 15 हजार टन कूड़ा प्रोसेस किया जा रहा है. पिछले तीन महीनों में लगभग 4.5 एकड़ जमीन खाली भी कराई जा चुकी है, जिससे आगे निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है.

