नई दिल्‍ली: सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो गया है. संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बीजेपी के दो

सांसद साइकिल से पहुंचे तो वहीं, एक कांग्रेस सांसद अपने चेहरे पर मास्‍क लगा कर संसद पहुंचे. जबक‍ि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर इलेक्‍ट्र‍िक कार से संसद भवन पहुंचे. बता दें कि शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से आरंभ होकर 13 दिसंबर तक चलेगा. 26 दिन तक चलने वाले इस संसद में पक्ष विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक होने के आसार नजर आ रहे हैं.

बीजेपी सांसद व दिल्‍ली प्रदेश बीजेपी अध्‍यक्ष मनोज तिवारी साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे. बता दें कि बीजेपी प्रदेश

अध्‍यक्ष तिवारी और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के मुद्दे पर एक-दूसरे पर अक्‍सर हमला बोलते रहे हैं.

वहीं, गुजरात के राज्‍यसभा सांसद मनसुख मांडविया अपनी साइकिल के आगे अपने नाम और पद की बड़ी सी नेमप्‍लेट

लगाकर संसद पहुंचे.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद परिसर में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा के सामने मास्‍क पहनकर और हाथों में प्रदूषण से स्‍वास्‍थ्‍य पर हो रहे बुरे प्रभाव को दर्शाने वाला एक पैम्‍पलेट दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

वहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर संसद में इलेक्‍ट्र‍िक कार से पहुंचे. उन्‍होंने कहा, सरकार धीरे-धीरे इलेक्‍ट्र‍िक कारों को

अपना रही है क्‍योंकि वे प्रदूषण मुक्‍त हैं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे प्रदूषण से लड़ने में योगदान दें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट

का उपयोग करना शुरू करें, इलेक्‍ट्र‍िक वाहन अपनाएं.

Union Minister Prakash Javadekar arrived at Parliament in an electric car today, he says, “Government is gradually switching to electric cars as they are pollution-free. I appeal to people to contribute to fight pollution- start using public transport, electric vehicles etc”. pic.twitter.com/sCHG1H2KwJ

— ANI (@ANI) November 18, 2019