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दिल्ली ब्लास्ट केस: NIA की चार्जशीट से पता चले आतंकियों के खतरनाक मंसूबे, जानिए 'ऑपरेशन हेवनली हिंद' से क्या करना चाहते थे दहशतगर्द

Delhi Blast: एनआईए ने दावा किया कि आरोपियों का मकसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई भारत सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून लागू करना था. ये सभी आतंकी अलकायदा से जुड़े 'अंसार गजवत-उल-हिंद' के सदस्य थे.

Published date india.com Published: May 14, 2026 2:20 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(लाल किला धमाके के आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए, फोटो क्रेडिट- IANS)
(लाल किला धमाके के आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए, फोटो क्रेडिट- IANS)

Delhi Blast Case: 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली एक आतंकी हमले से दहल गई थी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस कार धमाके की जांच और NIA द्वारा पेश की गई चार्जशीट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. NIA की जांच में ये पता चला है कि हमले में शामिल उमर उन नबी और अन्य डॉक्टर आतंकी संगठन ‘अंसार गजवत-उल-हिंद’ (एजीयूएच) से जुड़े थे. इन आतंकियों का मकसद सिर्फ दिल्ली को दहलाना नहीं था. ये दहशतगर्ग भारत में बड़े स्तर पर जिहादी नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे जिससे पूरी सरकार और सिस्टम को चुनौती दी जा सके. आतंकियों ने इसे ‘ऑपरेशन हेवनली हिंद’ कोडनेम दिया था.

7,500 पन्नों की चार्जशीट से क्या पता चला?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार, 14 मई को इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में एक अभियुक्त उमर उन नबी मर चुका है. 9 अन्य आरोपियों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली में हुए धमाके में ‘ट्राईएसीटोन ट्राईपरऑक्साइड’ (टीएटीपी) विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था. आरोपियों ने बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायनों से टीएटीपी जैसे विस्फोटक तैयार किए. आरोपियों ने एक आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद-अंतरिम बनाया था. इस नए बने संगठन की आड़ में उन्होंने ‘ऑपरेशन हेवनली हिंद’ शुरू किया.

NIA की जांच से पता चला कि इस संगठन में शामिल सभी आतंकी एजीयूएच की हिंसक जिहादी विचारधारा का जोर-शोर से प्रचार कर रहे थे. इन लोगों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जमा किया था. आरोपियों ने कई तरह के आईईडी बनाए थे और उनका परीक्षण भी किया था.

ड्रोन और रॉकेट की तैयारी कर रहे थे आतंकी

NIA ने बताया कि कुछ आरोपी पेशे से डॉक्टर थे और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर इस मॉड्यूल में शामिल हुए. जांच में पता चला कि ये आतंकी ड्रोन और रॉकेट के जरिए भी हमले की तैयारी कर रहे थे. एनआईए ने दावा किया है कि इन आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के मकसद से रॉकेट और ड्रोन पर आईईडी लगाकर हमले करने के प्रयोग भी किए थे.

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आरोपियों की देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना थी. लेकिन, इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से यह नाकाम हो गई. इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी उन फरार आरोपियों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है जिनकी भूमिका जांच के दौरान सामने आई थी.

NIA ने ये भी बताया है कि ‘अंसार गजवत-उल-हिंद’ संगठन ‘अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ की ही एक शाखा है. जून 2018 में गृह मंत्रालय ने इस संगठन और इससे जुड़े सभी समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था.

(IANS इनपुट के साथ)

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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