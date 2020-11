नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में कुछ युवकों ने एक कार से टक्कर से दिल्ली पुलिस का एक सिपाही को टक्‍कर मार दी, इससे वह घायल हो गया. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सिपाही जितेंद्र के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. Also Read - Delhi: 16 साल की लड़की ने बच्‍चा जन्‍मा: 60 साल के बुजुर्ग ने किया था रेप, CCTV फुटेज से खुला राज

पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार और बुधवार की रात तब हुई, जब कांस्टेबल जितेंद्र और अंकुर सरिता विहार इलाके में गश्त ड्यूटी पर थे. वे रात में 12:05 बजे एच-पॉकेट मार्केट पहुंचे और देखा कि हरियाणा के नंबर वाली एक बीएमडब्ल्यू कार पर एक केक रखा है और करीब 8-10 लोग शोर मचा रहे हैं. Also Read - देश में 40 हजार से नीचे कोरोना केस, दिल्‍ली, केरल, पश्चिम बंगाल में बढ़े मरीज, यूपी, महाराष्‍ट्र में घटे

सिपाहियों ने उन्हें वापस घर जाने को कहा, लेकिन वे उनसे बहस करने लगे. सिपाहियों ने जब उन्हें रुकने का संकेत दिया तो बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर ने अंकुर को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वह कूद गया और खुद को बचाने में कामयाब रहा. इसके बाद कार चालक ने जितेंद्र को टक्कर मार दी और भाग गया. Also Read - मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा

Delhi: BMW car runs over policeman in Sarita Vihar crushing his leg & itself crashes after being chased by police. Alcohol was recovered from within the car at the incident spot.

A case has been registered under the IPC & the Motor Vehicles Act and a probe is on to nab accused. pic.twitter.com/o6yDRXwD2N

— ANI (@ANI) November 4, 2020