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लश्कर की दिल्ली दहलाने की साजिश! कनॉट प्लेस, कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल... आतंकी शब्बीर ने बताया निशाने पर क्या-क्या? 

दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं. आतंकी ने बताया कि उनके निशाने पर दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल और व्यावसायिक केंद्र थे.

Published date india.com Published: March 31, 2026 12:49 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
लश्कर की दिल्ली दहलाने की साजिश! कनॉट प्लेस, कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल... आतंकी शब्बीर ने बताया निशाने पर क्या-क्या? 

Lashkar Terrorist Arrest News: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सीमा पार से संचालित आतंकी साजिशों के निशाने पर थी. हाल ही में दिल्ली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संदिग्ध आतंकी, शब्बीर अहमद लोन ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

लोन की गिरफ्तारी न केवल एक सक्रिय मॉड्यूल का अंत है, बल्कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की उस खतरनाक रणनीति को भी उजागर करती है, जिसके तहत वह भारत के भीतर नए और गुमनाम आतंकी संगठन खड़े करने की कोशिश कर रही है.

धार्मिक स्थलों और व्यावसायिक केंद्रों की रेकी

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शब्बीर अहमद लोन ने स्वीकार किया कि उसे दिल्ली के प्रमुख और संवेदनशील स्थानों की टोह लेने का काम सौंपा गया था. उसने बताया कि उसने दक्षिण दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल और छतरपुर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की रेकी की थी.

कनॉट प्लेस की वीडियो भेजी पाकिस्तान

इसके अलावा, उसने दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के वीडियो भी बनाए थे. इन तमाम वीडियो और सूचनाओं को एन्क्रिप्टेड माध्यमों से पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स को भेजा गया था, ताकि संभावित हमलों की योजना तैयार की जा सके.

TRF की तर्ज पर नए संगठन की तैयारी

जांच में यह बात सामने आई है कि आईएसआई ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) की तर्ज पर भारत में एक नया आतंकी संगठन खड़ा करना चाहती थी. गौरतलब है कि TRF ने ही पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस नई रणनीति का उद्देश्य आतंकी घटनाओं को स्थानीय विद्रोह का रूप देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की संलिप्तता को छिपाना है.

आतंकी नेटवर्क और प्रशिक्षण का सफर

शब्बीर अहमद लोन सीधे तौर पर लश्कर के हैंडलर्स आसिफ डार और सुमामा बाबर के संपर्क में था. सोपोर का रहने वाला आसिफ डार फिलहाल पाकिस्तान से टेलीग्राम पर गुप्त हैंडल के जरिए गतिविधियों का संचालन कर रहा है. लोन अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार आईडी बदलता था, लेकिन अंततः एक विशेष मोबाइल नंबर के इस्तेमाल ने उसे सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ला खड़ा किया.

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बांग्लादेश को बनाया नया ‘लॉन्चिंग बेस’

आईएसआई की एक गहरी साजिश के तहत, लोन को मार्च 2025 में भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए बांग्लादेश के सैदपुर क्षेत्र में भेजा गया था. वहां उसने न केवल अपना ठिकाना बनाया, बल्कि अपनी पहचान को पूरी तरह छिपाने के लिए एक स्थानीय बांग्लादेशी महिला से शादी भी कर ली.

इस ‘लॉन्चिंग बेस’ का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों से युवाओं की भर्ती करना और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना था. लोन ने जम्मू-कश्मीर के बाहर के राज्यों से भी युवाओं को इस नेटवर्क में जोड़ने का प्रयास किया था. शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी ने एक बड़े खतरे को टाल दिया है, लेकिन उसके खुलासे बताते हैं कि सीमा पार बैठे आतंकी आका अब नए रास्तों और नई पहचान के साथ भारत की शांति भंग करने की फिराक में हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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