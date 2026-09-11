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खुद की गाड़ी लेकर निकलेंगे तो फंसेंगे! दिल्ली में 22 रूट्स को किया गया डायवर्ट, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi BRICS Summit 2026: दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के चलते कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, अमृत उद्यान और म्यूजियम बंद रहेंगे. पुलिस ने लोगों को मेट्रो से सफर करने की सलाह दी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 11, 2026, 4:51 PM IST
खुद की गाड़ी लेकर निकलेंगे तो फंसेंगे! दिल्ली में 22 रूट्स को किया गया डायवर्ट, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली 22 रूट्स को किया गया डायवर्ट (Image: X)

Delhi BRICS Summit 2026: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन में कई देशों के बड़े नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के कई प्रमुख स्थानों को कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाएगा. राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और अमृत उद्यान शुक्रवार से रविवार तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. शनिवार को राष्ट्रपति भवन में होने वाली ‘चेंज ऑफ गार्ड’ सेरेमनी भी नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का म्यूजियम भी बंद

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सम्मेलन स्थल और आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही कम रखने की कोशिश की जा रही है. इसी वजह से दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने म्यूजियम को भी शुक्रवार से तीन दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. इन बदलावों का मकसद सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों की आवाजाही को आसान बनाना और प्रमुख सड़कों पर भीड़ को कम रखना है. आम लोगों को भी इन दिनों यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है.

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11 सितंबर को स्कूल-ऑफिस का क्या हाल?

दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर को अपने कार्यालयों में छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भी इसी दिन केंद्र सरकार के कार्यालयों में छुट्टी को लेकर सर्कुलर जारी किया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य रास्तों पर दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा और कई जगह आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को दी सलाह

दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और सफर के लिए सामान्य से ज्यादा समय लेकर चलें. पुलिस ने खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. यात्रियों को डायवर्जन वाले रास्तों की जानकारी रखने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को रास्ता देने में प्राथमिकता दी जाएगी.

22 जगहों से डायवर्ट होगा ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शहर में ट्रैफिक को संभालने के लिए 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं. इन जगहों से जरूरत के हिसाब से वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है. इस दौरान 11 और 12 सितंबर को निचली अदालतों में छुट्टी रहेगी और इन दिनों के मामलों की सुनवाई 14 सितंबर को होगी. वहीं, 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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