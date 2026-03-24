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Delhi Budget 2026: मुफ्त LPG सिलेंडर, फ्री लैपटॉप... दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, जानें क्या-क्या किए ऐलान

Delhi Budget 2026 Highlights: बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली में बिजली के तारों को जमीन के नीचे बिछाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (24 मार्च 2026) को विधानसभा में एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों को फ्री लैपटॉप और बेटियों को साइकिल देने समेत कई घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कुल 1 लाख तीन हजार 700 करोड़ का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरी सबसे ज्यादा है.

2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5,31,610 रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो 2024-25 की तुलना में 7.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल-इंजन सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी तेजी से प्रगति कर रही है. ये उनकी सरकार का दूसरा बजट है. आपको बताते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बजट में कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की.

दिल्ली बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 1.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है.

पहली बार MCD को 11,666 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया है, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी राशि है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए PWD को 5,921 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़ रुपये, यमुना पार विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ रुपये, झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए 800 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ रुपये और विकास विभाग को 914 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

PWD 1,392 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण ईंट और मोर्टार से करेगा. इसके अलावा, विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में धूल-मुक्त सड़कों के लिए 1,352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के सुधार के लिए MCD को 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

दिल्ली सरकार एक नया सचिवालय बनाएगी. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आवासीय परिसर बनाया जाएगा.

बिजली विभाग के लिए 3942 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी.

दिल्ली में बिजली के तारों को जमीन के नीचे बिछाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका मकसद बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है.

अग्निशमन विभाग का बजट इस साल बढ़ाकर 674 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले साल आवंटित 540 करोड़ रुपये से ज्यादा है. दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, दिल्ली में अभी 7.5 लाख लाभार्थी शामिल हैं. इस योजना का लाभ ट्रांसजेंडर लोगों को भी मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और भी व्यापक और समावेशी हो सकेगी.

सरकार ने 750 नए ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ खोलने की घोषणा की है. फिलहाल, ऐसे 350 केंद्र पहले से ही चालू हैं.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी राशि आवंटित करने की घोषणा की है. कुल 12,746 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. GTB अस्पताल में एक नया ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा. इसके अलावा, केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 820 और पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 762 कर दी जाएगी.

आनुवंशिक विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए ‘अनमोल’ योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इस पहल के तहत, 56 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे.

दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 19,148 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1,000 करोड़ रुपये ज्यादा हैं. इसमें से 200 करोड़ रुपये स्कूल की इमारतों के लिए और 275 करोड़ रुपये उनके विस्तार के लिए रखे गए हैं.

दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई योजना के तहत, सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा की हर छात्रा को एक साइकिल उपहार में दी जाएगी, जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके अलावा, 10वीं कक्षा के होनहार छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे. साथ ही, दिल्ली में स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनाए जाएंगे.

दिल्ली सरकार ने योग्य महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. नरेला में एक नया इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग को 2,392 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, साथ ही SC-ST कल्याण के लिए 227 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया है.

एक नई पहल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा, “हम बुजुर्गों के लिए वया आनंद योजना शुरू कर रहे हैं,” जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

महिला एवं बाल विकास के लिए 7,406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु 406 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

दिल्ली सरकार 1,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए मुफ्त परमिट देगी. उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “होली और दिवाली पर हर व्यक्ति को एक मुफ्त LPG सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.”

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि पूरे शहर में ‘गिग वर्कर्स’ के लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे. बेहतर सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए इन सुविधाओं को अटल कैंटीन के साथ ही विकसित किया जाएगा. इसके अलावा, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य, स्वच्छता और भलाई को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे.

दिल्ली बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 8,374 करोड़ रुपये आवंटित किए. 2029 तक सरकारी बसों का पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक होगा.

दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए EV नीति हेतु 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली में सेमीकंडक्टर नीति लाई जाएगी.

दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इसके अलावा, 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, और मौजूदा CCTV कैमरों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए 225 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जिससे शहर के समग्र सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.