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क्या दिल्ली में मिली रहेगी मुफ्त बिजली? सीएम रेखा गुप्ता ने Delhi Budget में कर दिया बड़ा ऐलान

Delhi Budget 2026: रेखा गुप्ता ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना को पहले की तरह जारी रहेगी. साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 3942 करोड़ का बजट रखा गया है.

Published date india.com Updated: March 24, 2026 2:38 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या दिल्ली में मिली रहेगी मुफ्त बिजली? सीएम रेखा गुप्ता ने Delhi Budget में कर दिया बड़ा ऐलान

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश किया. उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर भी दिल्लीवासियों को अच्छी खबर दी है. रेखा गुप्ता ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना को पहले की तरह जारी रहेगी.

बिजली के लिए 3942 करोड़ का बजट

दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3942 करोड़ का बजट रखा गया है. साथ ही बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने को 200 करोड़ का बजट दिया गया है. सीएम ने ये ऐलान करते हुए एक शेर पढ़ा और बोलीं, दिल्ली कहां गई तेरे कूचों की रौनक, गलियों से सिर झुकाकर निकलने लगा हूं मैं.

बता दें कि लटकती तारें दिल्ली की बड़ी समस्या है. चांदनी चौक में भी इस परियोजना को शुरू किया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे सुरक्षा होगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और दिल्ली के सुंदरता भी बढ़ेगी.

बिजली को लेकर दो अन्य बड़े ऐलान

दिल्ली सौर ऊर्जा की गति और तेजी से बढ़ेगी और नालों पर लगेंगे सोलर पैनल लगाए जाएंगे. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा.

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इस बार का बजट ग्रीन बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के इस बजट को ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है. हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है. इस बजट की हर नीति में पर्यावरण और हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है. हमने पूरे बजट का 21 फीसदी हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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