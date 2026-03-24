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Delhi Budget Will Free Electricity Continue In Delhi Cm Rekha Gupta Major Announcement

क्या दिल्ली में मिली रहेगी मुफ्त बिजली? सीएम रेखा गुप्ता ने Delhi Budget में कर दिया बड़ा ऐलान

Delhi Budget 2026: रेखा गुप्ता ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना को पहले की तरह जारी रहेगी. साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 3942 करोड़ का बजट रखा गया है.

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश किया. उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर भी दिल्लीवासियों को अच्छी खबर दी है. रेखा गुप्ता ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना को पहले की तरह जारी रहेगी.

बिजली के लिए 3942 करोड़ का बजट

दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3942 करोड़ का बजट रखा गया है. साथ ही बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने को 200 करोड़ का बजट दिया गया है. सीएम ने ये ऐलान करते हुए एक शेर पढ़ा और बोलीं, दिल्ली कहां गई तेरे कूचों की रौनक, गलियों से सिर झुकाकर निकलने लगा हूं मैं.

बता दें कि लटकती तारें दिल्ली की बड़ी समस्या है. चांदनी चौक में भी इस परियोजना को शुरू किया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे सुरक्षा होगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और दिल्ली के सुंदरता भी बढ़ेगी.

आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित कैबिनेट बैठक में दिल्ली के बजट 2026–27 को स्वीकृति दी गई। यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प को गति देने वाला है, दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जनभागीदारी और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है।#GreenBudgetforDelhi pic.twitter.com/wrJpLWx3ZH — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 24, 2026

बिजली को लेकर दो अन्य बड़े ऐलान

दिल्ली सौर ऊर्जा की गति और तेजी से बढ़ेगी और नालों पर लगेंगे सोलर पैनल लगाए जाएंगे. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा.

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आज बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जगत जननी माँ दुर्गा के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ के व्यापक विज़न को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें महिला सशक्तिकरण सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। आधुनिक… pic.twitter.com/FHGdlZ53On — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 24, 2026

इस बार का बजट ग्रीन बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के इस बजट को ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है. हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है. इस बजट की हर नीति में पर्यावरण और हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है. हमने पूरे बजट का 21 फीसदी हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है.

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