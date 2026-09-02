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बसों में नहीं लगेंगे पर्दे और ब्लैक फिल्म, दिल्ली सरकार ने कड़े किए सुरक्षा नियम

नए निर्देशों के तहत बसों की खिड़कियों पर ऐसी फिल्म नहीं लगाई जा सकेगी, जिससे अंदर का हिस्सा बाहर से दिखाई ना दे. बसों में पर्दे लगाने पर भी रोक रहेगी. इसका मकसद बस के अंदर की गतिविधियों को बाहर से भी नजर में रखना है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 2, 2026, 8:33 PM IST
बसों में नहीं लगेंगे पर्दे और ब्लैक फिल्म, दिल्ली सरकार ने कड़े किए सुरक्षा नियम
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (PTI)

दिल्ली में बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं. परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को सुरक्षा से जुड़े जरूरी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. नए निर्देशों के तहत बसों की खिड़कियों पर ऐसी फिल्म नहीं लगाई जा सकेगी, जिससे अंदर का हिस्सा बाहर से दिखाई ना दे. बसों में पर्दे लगाने पर भी रोक रहेगी. इसका मकसद बस के अंदर की गतिविधियों को बाहर से भी नजर में रखना है. परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों को यह भी कहा है कि बस चलने के दौरान अंदर पर्याप्त रोशनी चालू रहनी चाहिए. इससे बाहर से बस के अंदर का हिस्सा दिखाई दे सकेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना आसान होगा. खास तौर पर रात के समय इस नियम को महत्वपूर्ण माना गया है.

GPS और पैनिक बटन काम करना जरूरी

सभी बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी GPS जैसी व्यवस्था और पैनिक बटन चालू हालत में रखना जरूरी होगा. पैनिक बटन ऐसी स्थिति में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जब यात्री को तुरंत सहायता की जरूरत हो. सरकार ने साफ किया है कि ये सुरक्षा उपकरण केवल बस में लगे होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका काम करना भी जरूरी है. नए निर्देशों में बसों को किसी भी असुरक्षित या अनधिकृत जगह पर रोकने से भी मना किया गया है. बसों से यात्रियों का चढ़ना और उतरना निर्धारित बस स्टॉप या अधिकृत स्थानों पर ही होना चाहिए. सड़क के बीच या चौराहे जैसी जगहों पर बस रोकने पर कार्रवाई हो सकती है.

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ड्राइवर और स्टाफ की भी होगी जांच

बस ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों के पास जरूरी लाइसेंस और बैज होना चाहिए. बस ऑपरेटरों को ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्टाफ की तैनाती से पहले उनकी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही बस कर्मचारियों को यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और किसी भी तरह के गलत व्यवहार के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक करने को कहा गया है. सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. इसमें जुर्माना लगाने के साथ वाहन को हिरासत में लेना या जब्त करना और जरूरत पड़ने पर परमिट निलंबित या रद्द करना भी शामिल है. सरकार का कहना है कि दिल्ली में चलने वाली हर बस को तय सुरक्षा और संचालन नियमों का पालन करना होगा.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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