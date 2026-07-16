ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर तक नहीं रुकेगी के ट्रेनें, जानिए वजह

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. स्टेशन पर अपग्रेड और विकास का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह काम 13 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान कुछ ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नया शेड्यूल जरूर देख लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. रेलवे का कहना है कि स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव कुछ समय के लिए किया गया है.
रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 19701/19702 जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर अब 16 जुलाई से 13 अक्टूबर तक दिल्ली कैंट की जगह केवल शकूरबस्ती तक चलेगी. वहीं 09609 उदयपुर सिटी-योगा सिटी ऋषिकेश वीकली स्पेशल और 09611 अजमेर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल भी इस दौरान दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी. इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, साबरमती, जैसलमेर, ओखा, लालगढ़, बरेली, भुज, हरिद्वार, उदयपुर और भागत की कोठी से चलने वाली कई ट्रेनों का भी दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव 13 अक्टूबर तक बंद रहेगा. अगर आपकी यात्रा इन ट्रेनों से है, तो रेलवे की वेबसाइट या ऐप पर नया टाइम टेबल जरूर देख लें.
दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन का मेजर अपग्रेडेशन कार्य
रेल यातायात प्रभावित रहेगा#IndianRailways #NorthWesternRailway@A1TVOfficial @1stIndiaNews @News18Rajasthan @DDNewsRajasthan @zeerajasthan_ pic.twitter.com/mWlfSlVd9v
— North Western Railway (@NWRailways) July 15, 2026
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|बदलाव
|अवधि
|19701/19702
|जयपुर–दिल्ली कैंट–जयपुर
|दिल्ली कैंट की जगह शकूरबस्ती तक चलेगी
|16 जुलाई – 13 अक्टूबर
|09609
|उदयपुर सिटी–योगा सिटी ऋषिकेश स्पेशल
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|15623
|भागत की कोठी–कामाख्या
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|09611
|अजमेर–योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|16 जुलाई – 13 अक्टूबर
|20474
|उदयपुर सिटी–दिल्ली सराय
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|12464
|जोधपुर–दिल्ली सराय
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|17 जुलाई – 13 अक्टूबर
|22464
|बीकानेर–दिल्ली सराय
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|22491
|जोधपुर–दिल्ली
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|12915
|साबरमती–दिल्ली
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|09523
|ओखा–शकूरबस्ती स्पेशल
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|14088
|जैसलमेर–दिल्ली
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|12216
|बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|09425
|साबरमती–हरिद्वार स्पेशल
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|14312/14322
|बरेली–भुज / भुज–बरेली
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
|22471
|लालगढ़–दिल्ली सराय
|दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं
|13 अक्टूबर तक
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें