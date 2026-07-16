ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर तक नहीं रुकेगी के ट्रेनें, जानिए वजह

Indian Railways: दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर काम की वजह से 13 अक्टूबर तक कई ट्रेनें नहीं रुकेंगी. ऐसे में सफर से पहले प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 16, 2026, 7:11 PM IST
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Indian Railway News (Image: Canva)

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. स्टेशन पर अपग्रेड और विकास का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह काम 13 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान कुछ ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नया शेड्यूल जरूर देख लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. रेलवे का कहना है कि स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव कुछ समय के लिए किया गया है.

इन ट्रेनों के संचालन में हुआ बदलाव

रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 19701/19702 जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर अब 16 जुलाई से 13 अक्टूबर तक दिल्ली कैंट की जगह केवल शकूरबस्ती तक चलेगी. वहीं 09609 उदयपुर सिटी-योगा सिटी ऋषिकेश वीकली स्पेशल और 09611 अजमेर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल भी इस दौरान दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी. इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, साबरमती, जैसलमेर, ओखा, लालगढ़, बरेली, भुज, हरिद्वार, उदयपुर और भागत की कोठी से चलने वाली कई ट्रेनों का भी दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव 13 अक्टूबर तक बंद रहेगा. अगर आपकी यात्रा इन ट्रेनों से है, तो रेलवे की वेबसाइट या ऐप पर नया टाइम टेबल जरूर देख लें.

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प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट-

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम बदलाव अवधि
19701/19702 जयपुर–दिल्ली कैंट–जयपुर दिल्ली कैंट की जगह शकूरबस्ती तक चलेगी 16 जुलाई – 13 अक्टूबर
09609 उदयपुर सिटी–योगा सिटी ऋषिकेश स्पेशल दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
15623 भागत की कोठी–कामाख्या दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
09611 अजमेर–योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 16 जुलाई – 13 अक्टूबर
20474 उदयपुर सिटी–दिल्ली सराय दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
12464 जोधपुर–दिल्ली सराय दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 17 जुलाई – 13 अक्टूबर
22464 बीकानेर–दिल्ली सराय दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
22491 जोधपुर–दिल्ली दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
12915 साबरमती–दिल्ली दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
09523 ओखा–शकूरबस्ती स्पेशल दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
14088 जैसलमेर–दिल्ली दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
09425 साबरमती–हरिद्वार स्पेशल दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
14312/14322 बरेली–भुज / भुज–बरेली दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक
22471 लालगढ़–दिल्ली सराय दिल्ली कैंट पर स्टॉप नहीं 13 अक्टूबर तक

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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