ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर तक नहीं रुकेगी के ट्रेनें, जानिए वजह

Indian Railways: दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर काम की वजह से 13 अक्टूबर तक कई ट्रेनें नहीं रुकेंगी. ऐसे में सफर से पहले प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें.

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Indian Railway News (Image: Canva)

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. स्टेशन पर अपग्रेड और विकास का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह काम 13 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान कुछ ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नया शेड्यूल जरूर देख लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. रेलवे का कहना है कि स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव कुछ समय के लिए किया गया है.

इन ट्रेनों के संचालन में हुआ बदलाव

रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 19701/19702 जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर अब 16 जुलाई से 13 अक्टूबर तक दिल्ली कैंट की जगह केवल शकूरबस्ती तक चलेगी. वहीं 09609 उदयपुर सिटी-योगा सिटी ऋषिकेश वीकली स्पेशल और 09611 अजमेर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल भी इस दौरान दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी. इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, साबरमती, जैसलमेर, ओखा, लालगढ़, बरेली, भुज, हरिद्वार, उदयपुर और भागत की कोठी से चलने वाली कई ट्रेनों का भी दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव 13 अक्टूबर तक बंद रहेगा. अगर आपकी यात्रा इन ट्रेनों से है, तो रेलवे की वेबसाइट या ऐप पर नया टाइम टेबल जरूर देख लें.

प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट-