बंद कमरे में पत्नी और 3 बच्चों की लाश, पति लापता... दिल्ली के इस घर में आखिर हुआ क्या? कैसे खत्म हो गया पूरा परिवार
Delhi Crime News: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर खून से लाल हो गई है. समयपुर बादली में एक मां और उसकी तीन मासूम बच्चियों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है.
Delhi Murder News: उत्तरी बाहरी दिल्ली का समयपुर बादली इलाका अमूमन रात के नौ बजे तक शांत होने लगता है. गलियों की लाइटें धीमी पड़ जाती हैं और लोग दिन भर की थकान के बाद सोने की तैयारी करते हैं. लेकिन बुधवार की रात चंदन पार्क की गली नंबर 3 में जो हुआ, उसने न केवल दिल्ली को दहला दिया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया. एक घर के भीतर चार जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं.
यह वारदात तब सामने आई जब पड़ोस में रहने वाले लोगों की नजर उस मकान पर पड़ी. रात के अंधेरे में दरवाजे के नीचे से बाहर की ओर रिसती हुई लाल लकीरें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं. जब हिम्मत जुटाकर अंदर झांका गया, तो वहां का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.
खून से लथपथ पड़े थे शव
कमरे के फर्श पर चारों तरफ खून फैला था और वहां चार बेजान शरीर पड़े थे. सूचना मिलते ही समयपुर बादली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे के भीतर का मंजर इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिस अधिकारियों की भी आंखें फटी रह गईं. वहां अनीता नाम की महिला और उसके तीन मासूम बच्चों के शव खून से लथपथ पड़े थे.
मासूमियत का कत्ल
मरने वालों में दो महीने की प्रेग्नेंट अनीता के अलावा उसकी तीन बच्चियां शामिल थीं, जिनकी उम्र महज 7 साल, 5 साल और सबसे छोटी सिर्फ 3 साल की थी. हमलावर की दरिंदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने तीनों बच्चों और मां का गला किसी धारदार हथियार से बेरहमी से रेत दिया था.
वह 3 साल की बच्ची, जिसने शायद दुनिया को ठीक से समझना भी नहीं सीखा था, उसे भी नहीं बख्शा गया. यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नरसंहार था जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. रात के सन्नाटे में हुई इस चीख-पुकार को पड़ोसियों तक ने नहीं सुना, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया.
शक की सुई और फरार पति
पुलिस की शुरुआती जांच में शक की सुई अनीता के पति की तरफ घूम रही है. जिस वक्त घर में चार लाशें मिलीं, अनीता का पति मौके से गायब था. पुलिस का मानना है कि उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और कत्ल के तरीके से यह साफ पता चलता है कि यह काम किसी गहरी साजिश या भारी गुस्से के तहत किया गया था.
महिला के पति की पहचान मुनचुन केवट के तौर पर हुई है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (आउटर नॉर्थ) हरेश्वर स्वामी ने कहा कि आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने वाला केवट मुख्य संदिग्ध है. पुलिस को लड़ाई-झगड़े के कोई निशान नहीं मिले. पुलिस ने कहा कि उन्हें CCTV फुटेज भी मिला जिसमें संदिग्ध को जाते हुए देखा गया था. सूत्रों ने बताया कि केवट का फोन रात 10.30 बजे के बाद बंद हो गया था.
आरोपी की तलाश में छापेमारी
पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो आरोपी के अपने राज्य बिहार के साथ-साथ दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी छापेमारी चल रही है. आरोपी पहले चेन्नई में काम करता था और पुलिस ने कहा कि वे वहां भी उसकी एक्टिविटीज की जांच करेंगे. समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में बीएनएल की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है.
मातम में डूबा परिवार
जैसे ही अनीता के मायके वालों को इस सामूहिक हत्याकांड की खबर मिली, कोहराम मच गया. जो घर बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, वहां अब सिर्फ सिसकियां और पुलिस की तफ्तीश के निशान बाकी हैं. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही समय और संघर्ष की स्थिति का पता चल सकेगा.
