Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. शहर रेड जोन से भरा है. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही हैं.

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट हो रहे हैं. गरीबों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है. हर व्यक्ति को 10 किलो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मरीज जल्दी स्वस्थ भी हो रहे हैं. अब तक 1100 लोग ठीक हो चुके हैं.

#WATCH We are getting good results out of plasma therapy. The 1st patient cured using plasma therapy was discharged y’day. The 1100 cured ppl are being contacted for plasma donation&most are willing to donate their plasma to help in cure of positive patients: Delhi CM. #COVID19 pic.twitter.com/DatMZWpwHi

