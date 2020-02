नई दिल्ली: तीन दिन पहले ही शपथ लेकर दिल्ली के सीएम बने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की. अरविंद केरजीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पुष्प गुच्छ भेंट किए. पहले कहा जा रहा था कि ये मुलाकात गृहमंत्रालय में होगी लेकिन मीटिंग अमित शाह के आवास पर हुई.

सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अमित शाह (Amit Shah) के बीच होने वाली ये मुलाक़ात ‘शिष्टाचार’ बैठक थी. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने मुलाक़ात को लेकर ट्वीट किया है. केजरीवाल ने कहा कि गृहमंत्री से मुलाक़ात हुई. ये बहुत अच्छी मीटिंग रही. गृह मंत्री से दिल्ली के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हम दोनों बातचीत के दौरान सहमत थे कि दिल्ली के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे.

Met Hon’ble Home Minister Sh Amit Shah ji. Had a very good and fruitful meeting. Discussed several issues related to Delhi. Both of us agreed that we will work together for development of Delhi

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 19, 2020