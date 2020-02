नई दिल्ली: तीन दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात करेंगे. सूत्रों से यह जानकारी मिली है. दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल की गृह मंत्री के साथ यह पहली बैठक दोपहर दो बजकर 30 मिनट पर गृह मंत्रालय के कार्यालय में होगी.

सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अमित शाह (Amit Shah) के बीच होने वाली ये मुलाक़ात ‘शिष्टाचार’ बैठक है. मीटिंग में क्या चर्चा होगी, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. बता दें कि दोनों नेताओं के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जुबानी जंग हुई थी. गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक होकर निशाना साधा था. बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को आतंकी तक बता दिया था.

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal will meet Union Home Minister Amit Shah at North Block today, as a courtesy call. (File pics) pic.twitter.com/pY1PN0CkZQ

— ANI (@ANI) February 19, 2020