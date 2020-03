नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है. उत्तरपूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में भड़के दंगे से पूरा देश स्तब्ध है. पिछले सप्ताह हुए दंगों के संबंध में करीब 1300 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. इसी विषय को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की.

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्व दिल्ली की स्थिति के बारे में चर्चा की. हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल की यह पहली मुलाकात है. केजरीवाल ने संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी से मुलाकात की जो करीब आधे घंटे चली. बैठक के बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से सक्रिय है, उसी प्रकार से हिंसा के दौरान सजग रहती तो जान के नुकसान को रोका जा सकता था.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal after meeting Prime Minister Narendra Modi in Parliament: I told him that whoever is found guilty for #DelhiViolence should be given strictest punishment. Also, we discussed that we have to work together against #CoronaVirus. pic.twitter.com/kGdf6Y4N8T

