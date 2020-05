नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने दिल्ली में कोरोना महामारी के आंकड़े पेश किए. सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतााया कि, दिल्ली में कोरोना के 75 फीसदी मामले हल्के लक्षण वाले हैं. Also Read - खाली स्टेडियम में आयोजित हो सकता है फ्रेंच ओपन : एफएफटी प्रमुख बर्नार्ड गुइडिसेली

दिल्ली में अभी तक कोरोना से जितनी भी मौते हुई हैं, उनमें 82 प्रतिशत मरीज ऐसे थे, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है. केजरीवाल के मुताबिक, क्षेत्र में मरने वालों में अधिकतम वृद्ध हैं, इसलिए इस महामारी के दौर में बुजुर्गों का खास ख्याल रखना होगा.

सीएम केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली में कोरोना के लगभग 7000 मामलों में से लगभग 1500 मरीज अस्पताल में हैं. इनमें से अधिकतर मामले ऐसे हैं, जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण ही थे. कोरोना से हो रही मौतों में अधिकतर बुजुर्ग हैं.’ सीएम केजरीवाल के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना के 91 मरीज अभी आईसीयू में हैं, जिनकी हालत गंभीर है. वहीं 27 मरीज वेंटिलेटर पर हैं. करीब 2069 मरीज ऐसे हैं, जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं.

Out of roughly 7000 positive cases in Delhi, approximately 1500 are in hospital. Out of these 1500 in hospital, only 27 are on ventilator. Majority of cases are mild or asymptomatic: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/BaecHzkNZN

— ANI (@ANI) May 10, 2020