नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर में 24 घंटे पानी मुहैया कराया जाएगा. खास बात यह है कि पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी या किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस काम के लिए दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक अपनाएगी. दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पानी लिया जा सकता है.

दिल्ली में पानी वितरण की सुविधा बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार विकसित देशों की तर्ज पर नई तकनीक अपनाएगी. दिल्ली में विदेशों की तरह मॉडर्न तरीके से पानी का वितरण होगा. यह व्यवस्था सेंट्रलाइज होगी और कंट्रोल रूम से ही पानी की बबार्दी या चोरी का पता पता लग जाएगा.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण से इनकार किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम दिल्ली में पानी के वितरण एवं इससे संबंधित व्यवस्था का निजीकरण नहीं करेंगे. वैसे भी मैं व्यक्तिगत तौर पर निजीकरण के खिलाफ हूं."

In a recent meeting with officials of Delhi Jal Board, we have decided that a consultant will be appointed to suggest measures that can ensure 24*7 water supply to every house. We will try and achieve this goal within 5 years: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/BVRB62BnN1

