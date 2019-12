नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की और उनसे रविवार को दक्षिण दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का अनुरोध किया.

Delhi CM Arvind Kejriwal: Spoke to Honourable Lieutenant Governor and urged him to take all steps to restore normalcy and peace. We are also doing everything possible at our end. Real miscreants who caused violence should be identified and punished. (File pic) pic.twitter.com/xChRoV8LpP

— ANI (@ANI) December 15, 2019