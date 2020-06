नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की मंगलवार को जांच कराई है. जांच रिपोर्ट आज रात या बुधवार सुबह तक आने की उम्मीद है. Also Read - उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कोरोना से दिल्ली में पैदा हुई हालात पर होगी चर्चा

एक अधिकारी ने बताया कि गले में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद उनकी यह जांच हो रही है. उन्होंने बताया कि 51 वर्षीय मुख्यमंत्री का बुखार कम हो गया है.जांच रिपोर्ट आज रात या बुधवार सुबह तक आने की उम्मीद है. Also Read - प्रवासी मजदूरों पर SC का आदेश- श्रमिकों को 15 दिन के भीतर भेजा जाए वापस

मुख्यमंत्री ने हल्का बुखार और गले में दर्द होने के बाद खुद को पृथक-वास में रख लिया था. केजरीवाल रविवार दोपहर से ही किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं और वह रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं. Also Read - देश में एक दिन में कोरोना वायरस के करीब 10 हजार नए केस आए, 24 घंटे में 331 मरीजों की मौत

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s sample has been collected for #COVID19 test. (file pic) pic.twitter.com/ReUDShVMfa

— ANI (@ANI) June 9, 2020