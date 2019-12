नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाई. बसें अत्याधुनिक तकनीकों जैसे-दिव्यांगों के लिए हाईड्रोलिक लिफ्ट, जीपीएस ट्रैकर, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से युक्त हैं. इन उपकरणों के माध्यम से बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है.

केजरीवाल ने कहा, ”मैंने आज और 100 बसों को हरी झंडी दिखाई. पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की सड़कों पर काफी नई बसें आ गई हैं. दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना मेरा सपना है, ताकि यह प्रत्येक निवासी के लिए आरामदेह विकल्प बन सके.”

Flagged off 100 more buses today. Now, many new buses have hit Delhi’s roads over the past few months.

It is my dream to modernize Delhi’s public transport infrastructure so that it becomes a comfortable option for every citizen. pic.twitter.com/KNoejmpJdB

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 26, 2019