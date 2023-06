केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात, बोले- संघीय ढांचे के खिलाफ काम करती है केंद्र सरकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी शुक्रवार 2 जून को रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के बाद से ही केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इसी कड़ी में कल यानी गुरुवार 1 जनवरी को उन्होंने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की थी.

आज रांची में हेंमत सोरेन और केजरीवाल की मीटिंग के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए. इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार संघीय ढांचे की बात तो करती है, लेकिन काम उसके बिल्कुल विपरीत करती है. आज यह साफ हो चुका है कि जो पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ हैं वह सभी एक जैसी स्थिति से गुजर रही हैं और यह चिंता का विषय है.