दिल्ली की हवा और यमुना की गंदगी 'विरासत में मिली समस्या', पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा; CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि प्रदूषण और यमुना की हालत सालों की लापरवाही का नतीजा है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार दीर्घकालिक और समग्र रणनीति से इन समस्याओं का समाधान कर रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण और यमुना नदी की बदहाली को ‘विरासत में मिली समस्याएं’ बताते हुए इसके लिए पिछली सरकारों की सालों की लापरवाही ठहराया है. एक बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए तात्कालिक उपायों के बजाय लंबी अवधि की ठोस रणनीति पर काम कर रही है.

ANI को दिए इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि GRAP, ऑड-ईवन, एंटी-स्मॉग गन और कृत्रिम बारिश जैसे उपायों को कभी स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा गया. उन्होंने कहा, ‘अगर हम केवल हवा साफ करने की बात करेंगे तो नतीजे नहीं मिलेंगे. धूल, हवा और पानी तीनों पर एक साथ काम करना होगा.’

CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अस्थायी राहत और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि संरचनात्मक सुधारों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा, ‘स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन सिर्फ कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं. असली काम धूल कंट्रोल करने और सार्वजनिक परिवहन पर काम होना चाहिए था.’

रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों के रूप में वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल और कचरा प्रबंधन की विफलता को गिनाया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का विस्तार उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था. इसी को सुधारने के लिए उनकी सरकार ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को जीरो-एमिशन की ओर ले जाने की योजना बनाई है.

CM रेखा गुप्ता ने क्या काम किए?

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 3,600 बसें हैं, जिनमें से उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1,700 नई बसें जोड़ी हैं. दिसंबर 2026 तक बसों की संख्या 7,700 तक पहुंचाने और 2028 तक कुल 11,000 बसों की जरूरत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही मेट्रो विस्तार, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए ई-ऑटो, ई-बाइक और साइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है.

सड़क निर्माण और रखरखाव में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि पहले एक विभाग सड़क बनाता था और दूसरा उसे फिर से खोद देता था, जिससे धूल प्रदूषण बढ़ता था. अब डक्टिंग सिस्टम और जवाबदेही लागू की जा रही है. कचरे के पहाड़ों को सीधे प्रदूषण से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली रोजाना करीब 11,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है, जिसे पहले सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया. उन्होंने दावा किया कि ओखला और भलस्वा लैंडफिल को 2026 तक साफ कर दिया जाएगा, जबकि गाजीपुर में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

यमुना नदी को लेकर क्या कहा?

यमुना नदी पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों तक बिना ट्रीटमेंट के सीवेज, औद्योगिक कचरा और गोबर सीधे नदी में गिरता रहा. उनकी सरकार ने 37 पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया है और नालों की बड़े पैमाने पर डी-सिल्टिंग कराई जा रही है. साथ ही गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जनता को भी जिम्मेदारी निभानी होगी. तभी दिल्ली को साफ हवा और स्वच्छ पानी मिल पाएगा.’

