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कांवड़ियों के बीच पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, शिवभक्तों पर की फूलों की बारिश, सेवा शिविरों में लिया व्यवस्थाओं का जायजा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर कांवड़ सेवा शिविरों का दौरा कर शिवभक्तों का स्वागत किया. उन्होंने पुष्पवर्षा की, श्रद्धालुओं से बातचीत की और यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 9, 2026, 12:24 PM IST
कांवड़ियों के बीच पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, शिवभक्तों पर की फूलों की बारिश, सेवा शिविरों में लिया व्यवस्थाओं का जायजा

Kanwar Yatra 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित कांवड़ सेवा शिविरों का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का स्वागत किया और उन पर पुष्पवर्षा कर शिवभक्ति के इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला. उन्होंने शिवभक्तों से बातचीत की और उनकी यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी जानने की कोशिश की कि रास्ते में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है.

और पढ़ें: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'तीज महोत्सव 2026’ में लिया हिस्सा, दिल्ली हाट में बड़ा आयोजन

सेवा शिविरों में सुविधाओं का लिया जायजा

रेखा गुप्ता ने बॉर्डर क्षेत्र में बनाए गए अलग-अलग कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया. उन्होंने शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और सेवा कार्य में जुटे लोगों से बातचीत की. कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है. मुख्यमंत्री ने इन व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर देखा और सेवा कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की.

उन्होंने शिविर संचालकों और स्वयंसेवकों से बातचीत करते हुए उनके सेवा भाव की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यात्रा को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में ऐसे सेवा शिविरों और उनमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है.

‘श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए परेशानी’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद कांवड़ यात्रा में शामिल हर शिवभक्त के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली और आसपास के इलाकों से होकर गुजरते हैं. ऐसे में प्रशासन के सामने यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुचारू बनाए रखने की चुनौती रहती है. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

पुष्पवर्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवभक्तों का अभिनंदन किया और कांवड़ यात्रा के प्रति सम्मान व्यक्त किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवक मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे. इसके अलावा विधायक संजय गोयल, जितेंद्र महाजन और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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