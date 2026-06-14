  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Cm Rekha Gupta Leads Massive Yamuna Cleanup Drive Thousands Join Riverfront Cleanliness Campaign

यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026: 28 घाटों पर चली मेगा क्लीनिंग ड्राइव, यमुना से निकला सैकड़ों ट्रक कूड़ा

यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर 22 किलोमीटर लंबे तट पर व्यापक सफाई अभियान चलाया.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 14, 2026, 12:05 PM IST
यमुना में कूड़ा न फेंकने की अपील. (Origional image- IANS, creation- AI)
यमुना में कूड़ा न फेंकने की अपील. (Origional image- IANS, creation- AI)
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर बड़े सफाई अभियान का नेतृत्व किया.
  • 22 किमी लंबे यमुना तट पर हजारों वॉलंटियर्स और भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया.
  • अभियान के दौरान सैकड़ों ट्रक कूड़ा नदी किनारे से हटाया गया.
  • सीएम ने लोगों से यमुना में कूड़ा न फेंकने और स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने की अपील की.

दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर बड़ा जनअभियान शुरू हुआ. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हजारों लोगों ने घाटों पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया.रेखा गुप्ता ने रविवार को यमुना घाट पर ‘मां यमुना नदी तट सफाई अभियान’ का नेतृत्व किया. इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यमुना नदी के किनारे स्थित कई घाटों पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया. इस अभियान में अलग-अलग संगठनों के हजारों वालंटियर्स और पार्टी नेताओं ने भी हिस्सा लिया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “आज यहां अलग-अलग संगठनों के हजारों वॉलंटियर्स ने ‘श्रमदान’ में हिस्सा लिया. हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी सफाई अभियान में भाग लिया और ‘श्रमदान’ के ज़रिए योगदान दिया. रविवार सुबह 6 बजे से ही यमुना की सफाई का अभियान लगातार चल रहा है. सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहां से निकला है. यमुना में लोगों ने पूजन सामग्रियां, भगवान के वस्त्र और मूर्तियां और टूटे पात्र फेंक देते हैं. ऐसे में हम घर का पूजन सामग्री साफ करके किस भगवान को खुश कर रहे हैं. मां यमुना गंदी होंगी तो कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे. यमुना सफाई जहां सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं नागरिकों को इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. यहां रहने वाले सभी लोगों को यमुना में कूड़ा न फेंकने का संकल्प लेना होगा.”

यह स्वच्छता अभियान लगातार जारी रहेगा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “आज 22 किमी लंबाई वाले यमुना तट पर कई संस्थाओं के वालिंटियर्स और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई की. यह स्वच्छता अभियान लगातार जारी रहेगा. दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करेगी और सभी लोगों को भी यमुना के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा.

केंद्रीय राज्यमंत्री व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने भी यमुना घाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया. हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी व सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह जिम्मेदारी उठाई है और आज पूरी दिल्ली में कई वॉलंटरी संगठन 28 अलग-अलग जगहों पर यमुना की सफाई में जुटे हुए हैं.”

PM के 12 साल पूरे होने पर

भाजपा विधायक उमंग बजाज ने कहा, “आज पूरी दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता यमुना की सेवा में सफाई अभियान चला रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 12 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता यमुना घाटों की सफाई कर रहे हैं.”

भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, “दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट, दिल्ली के सभी सातों सांसद, भाजपा विधायक, नगर पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता यमुना सफाई अभियान के लिए एक साथ आए हैं.”

बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान में यमुना घाट, आईटीओ घाट और कालिंदी कुंज समेत कई जगहों पर सभी लोगों ने मिलकर सफाई की और नदी के किनारे की सफाई की मुहिम के तहत श्रमदान किया. (इनपुट एजेंसी से भी)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.