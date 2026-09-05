दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में की पूजा, सभी के लिए मांगी यह दुआ

जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर जाकर भगवान कृष्ण का अभिषेक किया. इस मौके पर उन्होंने सभी के जीवन में खुशहाली, शांति और सुख-समृद्धि की दुआ की.

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इस्कॉन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद लेतीं सीएम रेखा गुप्ता @Instagram

CM Rekha Gupta Seek Blessings of Lord Krishna on Janmashtami:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर जाकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार नहीं है बल्कि भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक परमानंद का त्योहार है. उन्होंने कहा भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और करुणा की राह पर चलने के हमेशा प्रेरित करती रहेंगी.

मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस मौके पर कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशहाली, शांति और सुख-समृद्धि लाए.

इससे पहले हाल ही में मुख्यमंत्री तमिलनाडु के वेल्लूर में श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थीं, जहां उन्होंने मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया था. यहां उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठान किए और भगवान का आशीर्वाद लिया.

मुख्यमंत्री ने सभी के लिए खुशी, शांति, अच्छी सेहत और समृद्धि की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि वरलक्ष्मी व्रत आस्था और भक्ति से जुड़ा एक पवित्र त्योहार है और यह परिवारों की भलाई और समृद्धि के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़ा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल के महीनों में कई विकास कार्य किए हैं. हाल ही में उन्होंने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के लिए एक दान केंद्र ‘अर्पण’ का उद्घाटन किया. यह राष्ट्रीय राजधानी में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है.

सीएम की इस ‘अर्पण’ पहल का मकसद लोगों को अपने पुराने, पहनने लायक कपड़े दोबारा इस्तेमाल, रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे कपड़ों का कचरा कम होगा, कीमती संसाधनों की बचत होगी और जिम्मेदारी से चीजों का इस्तेमाल करने की आदत को बढ़ावा मिलेगा. कपड़ों के इस्तेमाल की अवधि को बढ़ाकर, इस पहल का लक्ष्य लैंडफिल (कूड़े के ढेर) में जाने वाले कचरे को कम करना और साथ ही दिल्ली में पर्यावरण के अनुकूल तौर-तरीकों को बढ़ावा देना है.