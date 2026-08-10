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महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य पर CM रेखा गुप्ता का जोर, सदन में उठाया सम्मान का मुद्दा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लक्ष्मी योजना में तीन बच्चों की मां को अपात्र बनाने की शर्त का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह शर्त किसी एक जाति या धर्म की महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है.

Written by: Ikramuddin
Published: August 10, 2026, 6:38 PM IST
Rekha Gupta
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता.

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को लक्ष्मी योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बोलने के लिए कहा, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री का जवाब सुनने से पहले ही आप के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना में तीन बच्चों की मां को अपात्र मानने वाली शर्त को लेकर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार बच्चा पैदा करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में दिल्ली सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सजग और सतर्क है.

किसी धर्म या जाति की महिलाओं के लिए शर्त नहीं

रेखा गुप्ता ने कहा कि लक्ष्मी योजना में तीन बच्चों की मां को अपात्र बनाने की शर्त का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह शर्त किसी एक जाति या धर्म की महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार के लिए सभी महिलाओं का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने सदन में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महिलाएं दिन-रात घर में काम करती हैं, लेकिन उनके इस काम की कोई आर्थिक वैल्यू नहीं आंकी जाती. इसके बावजूद महिलाएं घर चलाने के लिए एक-एक पैसा बचाती हैं और परिवार पर संकट आने पर अपनी बचत का इस्तेमाल कर उसे मुश्किल से बाहर निकालती हैं.

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पिछली सरकार पर साधा निशाना

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना ऐसी ही महिलाओं के लिए है. उन्होंने योजना को महिलाओं के आर्थिक योगदान और उनकी भूमिका से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों के बकाये से लेकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्ज तक, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों को पिछली सरकार की कथित कारगुजारियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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