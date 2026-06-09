यमुना की सफाई में आप भी देना चाहते हैं योगदान? जानें किस दिन-कैसे हो सकते हैं शामिल

Delhi CM Rekha Gupta Yamuna clean: दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को एक बार फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है. यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस अभियान की कमान संभालते हुए दिल्ली के हर नागरिक को इस सफाई अभियान में शामिल होने का न्यौता दिया है. आइये जानते हैं कि 14 जून 2026 को होने वाले यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन में आप कैसे अपना योगदान दे सकते हैं…
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की पहचान है. उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का सपना केवल सरकारी प्रयासों के दम पर कभी पूरा नहीं हो सकता है. मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी नागरिकों से इस क्लीनेस ड्राइव में भाग लेने की गुजारिश की.
+ | |
. . .
, … pic.twitter.com/APpPpUxK3L
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 8, 2026
दिल्ली सरकार की यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन 14 जून 2026 को राजधानी के अलग-अलग घाटों पर एक साथ शुरू होगा. सफाई अभियान कार्यक्रम सुबह में शुरू किया जाएगा, ताकि तेज धूप होने से पहले ही घाटों को पूरी तरह साफ किया जा सके. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के घाटों पर सुबह-सुबह अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचेंगी. इस अभियान में भाग लेने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आने वाले लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं. आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ 14 जून की सुबह समय पर नजदीकी यमुना घाट पर पहुंचकर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं.
14 जून को होने वाले इस अभूतपूर्व स्वच्छता अभियान को केवल एक सरकारी इवेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जनआंदोलन बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है. अभियान में दिल्ली के लगभग 500 से अधिक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों (NGO) ने अपनी तरफ से शामिल होने की पूरी सहमति दे दी है. दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भी पर्यावरण संरक्षण के इस बड़े संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे. समाज के हर वर्ग, चाहे वे व्यापारी हों, कामकाजी लोग हों या फिर गृहणियां, सभी को इस महा-सफाई अभियान से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार किया जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें