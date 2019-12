नई दिल्लीः पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड रही है. शीत लहर ने पूरे जनजीवन को थाम दिया है. शनिवार की सुबह दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया किया गया. मौसम का आलम यह था कि कई जगहों पर विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य थी. यमुना नदी के पास वालों पर कोहरे की मार बहुत अधिक रही. कोहरे के कारण लोगों को गाड़िया चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली में शनिवार को ठंड का क्या आलम था इस बात से ही समझ सकते हैं कि पिछले 118 सा रिकॉर्ड टूट गया और सबसे कम तापमान दर्ज किया गया.

समाचार एजेंसी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सुबह 6 बजे न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अभी कुछ दिनों तक उत्तर भारतीयों को इस कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी.

India Meteorological Department (IMD): Temperature of 2.4°C recorded in Delhi at 6:10 am, today. pic.twitter.com/ijCWWArC5w

आपको बदा दें कि हरियाणा, दिल्ली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश में उत्तर, मध्य और पूर्व के अधिकांश इलाकों में पिछले दो दिनों से शीत लहर के कारण प्रचंड सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी है.

Delhi: Dense fog at Rajpath this morning. Temperature of 2.4°C was recorded in Delhi at 6:10 am, today. pic.twitter.com/mHpEsaaUcj

