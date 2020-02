नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. समाचार ऐजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्हें डेली रुटीन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरतल है कि 73 वर्षीय सोनिया गांधी पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरी रही हैं. जिसके चलते वे अक्सर राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं ले पाती हैं.

#UPDATE Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi is admitted to the hospital for a routine check-up. https://t.co/VVQNj3i2FZ

— ANI (@ANI) February 2, 2020