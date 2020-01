नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में रविवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र नेताओं और वामपंथी छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प में जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आयशा घोष सहित कई अन्य विद्यार्थी बुरी तरह से घायल हो गए. घायल छात्रों को AIIMS में भर्ती कराया गया. AIIMS ट्रॉमा सेंटर के अधिकारी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दौरान कई घायलों के सिर से खून बह रहा था. वहीं इस घटना के बाद घायल छात्रों से निलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी AIIMS ट्रॉमा सेंटर पहुंची हैं.

Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra arrives at AIIMS Trauma Centre where 18 people from Jawaharlal Nehru University (#JNU) have been admitted following violence at university pic.twitter.com/Kw8t7gFyxU

— ANI (@ANI) January 5, 2020