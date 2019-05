नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर एकत्रित हुए और उनसे पार्टी के शीर्ष पद से हटने के प्रस्ताव को वापस लेने की अपील की.

Delhi: Jagdish Tytler and other Congress leaders and supporters present outside the residence of Congress President Rahul Gandhi. pic.twitter.com/DzX3ITpi2X

— ANI (@ANI) May 29, 2019