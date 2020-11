Delhi Corona Cases Update: दिल्ली में कोरोना वायरस (Delhi coronavirus Situations) का कोहराम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली वालों की जनता में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है. मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना का केंद्र बनी हुई है. दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 6,224 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 10.14 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि बीमारी से 109 और लोगों की मृत्यु होने से राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8,621 हो गई. Also Read - Delhi Schools Not to Open: दिल्ली में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्‍कूल, सरकार ने बताई ये बड़ी वजह

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को की गईं 24,602 आरटी-पीसीआर जांच समेत 61,381 जांच के बाद ये मामले सामने आए. राष्ट्रीय राजधानी में 11 नवंबर को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 8,593 नए मामले आए थे.

मंगलवार को 109 और लोगों की मौत हुई, जबकि सोमवार को 121 लोगों की मौत हुई थी. पिछले 13 दिनों में यह सातवीं बार है जब दैनिक मौतों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है. महामारी से गत 18 नवंबर को अब तक सर्वाधिक 131 लोगों की मौत हुई थी.

मंगलवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 38,501 रही, जो सोमवार को 37,329 थी. बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,40,541 हो गई है, जिनमें से 4,93,419 लोग ठीक हो चुके हैं.

राजधानी दिल्ली इन दिनों कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. पिछले कई दिनों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में ही सामने आ रहे हैं. हाल ही दिनों में दिल्ली में कोरोना से मरने की दर में भी उछाल आई है.