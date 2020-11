Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. इसके साथ-साथ सबसे ज्यादा मौतें भी यही हो रही हैं. कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना राशि को 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के भी संकेत दिये हैं, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इस कड़ी में पश्चिम दिल्ली जिले के अधिकारियों ने रविवार को नांगलोई में शाम में लगने वाले दो बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे कोविड-19 की रोकथाम संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर बंद करने का आदेश दिया. Also Read - Third Wave of Corona in Delhi: एक दिन में फिर 121 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 6746 नए मामले, बदतर हुए हालात

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम दिल्ली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने रविवार को एक आदेश जारी कर पंजाबी बस्ती बाजार (Punjabi Basti Market) तथा जनता मार्केट (Janta Market) को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, ‘अधिकारियों की ओर से बार-बार निर्देशों तथा चेतावनियों के बावजूद रेहड़ी-पटरी वाले दोनों बाजारों में विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाकर रखने और कोविड-19 से सुरक्षा के अन्य उपायों के बारे में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था.’

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस और उत्तर दिल्ली नगर निगम (NDMC) के दलों के साथ बाजारों को बंद कराया. शाम के समय लगने वाले इन बाजारों में करीब 200 दुकानदार रोजमर्रा के उपयोगी अनेक सामान की दुकानें लगाते हैं.

कोरोना का विस्फोट

दिल्ली में रविवार को 6,746 नए मामले सामने आए और इस दौरान 121 लोगों की मौत हो गई. वहीं 6,154 लोग ठीक भी हुए. इसके एक दिन पहले यानी शनिवार को दिल्ली में 5879 नए मामले और 111 मरीजों की मौतें दर्ज की गईं थीं. यह पूरे देश में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों का रिकॉर्ड है. दिल्ली में 5 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक 8200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल कोरोना के लगभग 40 हजार एक्टिव केस हैं.