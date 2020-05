Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान कई तरह की ढील दी गई है. पर इस दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं. ये बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है. Also Read - Coronavirus in Delhi: 13 हजार के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 30 लोगों की हुई मौत

The situation is under control in Delhi though I admit that COVID-19 cases are increasing slowly. Most of the cases have mild symptoms or are asymptomatic and being treated at home: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/3Rr8l8jd7e

— ANI (@ANI) May 25, 2020