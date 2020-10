Corona Cases In Delhi: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना के डरावने आंकड़े आने शुरू हो गए हैं. यहां रोजाना आने वाले नए मामलों मे जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. बीते 24 घंटों में दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के 4853 नए मामले सामने आए, यह अपने आप में नया रिकॉर्ड है. इससे पहले 16 सितंबर को 4473 नए मामले आये थे. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,64,341 पहुंच गई है. वहीं, मौत का आंकड़ा 6356 तक पहुंच गया है. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 44 लोगों ने जान गंवाई गै. Also Read - Corona in Delhi: Unlock 4.0 में दिल्ली में में बिगड़े हालात, एक दिन में कोरोना के 4,473 नए मामले, कंटेनमेंट जोन की भी बढ़ी संख्या

दिल्‍ली में कोरोना के 27,873 एक्टिव मामले हैं. वहीं, बीते 24 घंटे में 2722 मरीज ठीक हुए हैं. इस तरह अब तक कुल 3,30,112 मरीज ठीक हो चुके हैं. इसके साथ-साथ दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है. फिलहाल पूरी दिल्ली में 3032 कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. कोरोना संक्रमण के दौरान वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो सकता है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं. Also Read - Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,840 नए मामले, 22 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘खासतौर पर इस कोरोना संक्रमण के साल में वायु प्रदूषण जानलेवा हो सकता है. कोरोना फेफड़ों पर हमला करता है, ऐसे में प्रदूषित वायु खतरनाक साबित हो सकती है. इसलिए हमने दिल्ली में प्रदूषण के विरोध लड़ाई छेड़ने का अभियान शुरू किया है. इस अभियान का नाम ‘युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध है.’ Also Read - Delhi COVID Update: कोरोना के फिर 'बेकाबू' होने पर केजरीवाल ने जताई चिंता, रोजाना दोगुने टेस्ट किये जाने का किया ऐलान

इन निर्णयों के तहत दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के उपाय किए जाएंगे. सड़क किनारे उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जाएगा. दिल्ली के अंदर कूड़ा या आग से फैलने वाले वायु प्रदूषण को रोका जाएगा. इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक और रूम ही बनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार के मुताबिक, ‘हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. इसका एक बड़ा कारण आसपास के राज्यों में पराली जलाना है. पराली जलाने का खामियाजा वहां रहने वाले किसानों और अन्य गांव वालों को भी भुगतना पड़ता है.’

(इनपुट: IANS)