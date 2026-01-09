By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
लालू परिवार की मुसीबत बढ़ेगी! दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकें.
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव औरर उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटों और बेटी के खिलाफ आरोप हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पड़ी भी की और कहा कि जब लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे मंत्रालय को अपनी “निजी जागीर” की तरह इस्तेमाल किया.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकें. उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की.
कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट से एक बड़ी साज़िश का पता चला है. लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों जिनमें बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती शामिल हैं, के नाम पर सस्ती जमीनें हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी का इस्तेमाल सौदेबाजी के तौर पर किया. कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी भी कर दिया जिनमें सेंट्रल पर्सनल ऑफिसर (CPOs) और अन्य सभी लोग शामिल थे जो गैर-कानूनी तरीके से ज़मीन देने में शामिल नहीं थे. बाकी बचे आरोपियों में से 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए. पांच लोगों की कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई थी.
अदालत के इस फैसले का बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं ने स्वागत किया है. संवाददाताओं से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधान पार्षद नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद का परिवार संगठित आपराधिक समूह की तरह काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि वह सुनवाई में तेजी लाए और उनकी संपत्तियों को जब्त करे. वहां अनाथालय, विधवा आश्रयगृह और ईबीसी छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाने चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि राजनीति संगठित आपराधिक समूह चलाने का व्यवसाय नहीं है.
वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की मिलीभगत से राजनीतिक प्रतिशोध के तहत काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ‘यह मामला बहुत पहले बंद हो चुका था. लेकिन लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रवर्तन एजेंसियों ने इसे फिर से खोला. राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा लालू प्रसाद और राजद से राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए वह जांच एजेंसियों के दुरुपयोग कर रही है. मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि न्याय मिलने तक कानूनी लड़ाई जारी रखेगी.