नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दे दी. लेकिन वह ब्रिटेन नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस संबंध में जवाब दाखिल करने के बाद वाड्रा की याचिका पर सुनवाई की और उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी दी. अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपए की सावधि जमा की रसीद, विदेश में उनका संपर्क ब्योरा और वहां ठहरने का पता सौंपने का निर्देश दिया.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति वाड्रा ने बीते शनिवार को दो हफ्तों के लिए स्पेन जाने की इजाजत के लिए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी. अदालत ने इसके बाद इस पर ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था. वाड्रा ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख करते हुए इलाज कराने और कारोबार के उद्देश्य से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

A Delhi Court has allowed Robert Vadra to travel abroad for a his medical treatment and business purposes. He is currently on anticipatory bail in a money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/ID3PSfnzTg

