नई दिल्‍ली: दिल्‍ली में 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों में से एक पवन गुप्‍ता की दया याचिका राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा खारिज किए जाने के बाद बुधवार को ही दिल्‍ली सरकार की ओर से राज्‍य के अभियोजन दिल्‍ली की कोर्ट में पहुंचा. अभियोजन ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से मांग की है. अब कोर्ट दोषियों के डेथ वारंट पर गुरुवार दोपहर बाद फैसला कर सकती है. अब सेशन कोर्ट 14 दिन बाद की तारीख का नया डेथ वारंट जारी कर सकती.

कोर्ट के अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश डी राणा ने दिल्‍ली सरकार के अभियोजन की दायर प्रार्थनापत्र पर दोषियों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दोषियों से अभियोजन पक्ष की अपील पर जवाब मांगा है और मामले को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दिया है.

