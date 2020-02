नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए की संलिप्तता वाले मैच फिक्सिंग मामले के एक प्रमुख आरोपी और कथित सट्टेबाज संजीव चावला को बृहस्पतिवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने चावला को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पुलिस ने अदालत से चावला को 14 दिन के लिए सौंपने का अनुरोध किया था.

Delhi’s Patiala House Court grants police 12-day custody of Sanjeev Chawla, who was allegedly involved in a match-fixing racket that was busted by the Delhi Police in 2000. He was presented before a Delhi court after his extradition from London, UK. pic.twitter.com/UwqKwcZ13Z

