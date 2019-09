नयी दिल्ली: धनशोधन के मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर अदालत 25 सितंबर को फैसला देगी, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि डी के शिवकुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर के सामने आई जमानत याचिका का विरोध किया, और कहा कि शिवकुमार सिर्फ टैक्स चुकाकर अपनी दागी प्रॉपर्टी को बेदाग नहीं साबित कर सकते.

A Delhi Court to pronounce order on Congress leader DK Shivakumar’s bail plea in a money laundering case, on 25th September. https://t.co/dlhYpH8a2z

— ANI (@ANI) September 21, 2019