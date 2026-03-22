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Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा! जानिए कब से दौड़ेंगी गाड़ियां
Delhi-Dehradun Expressway Update: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर है. ताजा अपडेट के अनुसार, इस 212 किलोमीटर लंबे महामार्ग का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका है.
Delhi-Dehradun Expressway News: दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरियां अब बीते दिनों की बात होने वाली हैं, जो सफर कभी थकान और घंटों के जाम से भरा होता था, वह अब महज एक छोटी सी ड्राइव में सिमटने जा रहा है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है.
मार्च 2026 के ताजा अपडेट्स के मुताबिक, 212 किलोमीटर लंबे इस महामार्ग का 99% कार्य संपन्न हो चुका है. अब बस कुछ तकनीकी बारीकियों और फिनिशिंग टच का इंतजार है, जिसके बाद यह जनता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया जाएगा.
कब से दौड़ेंगी गाड़ियां?
हालांकि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि फरवरी के अंत तक इसका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन गुणवत्ता मानकों और कुछ छोटे पेंडिंग कार्यों की वजह से तारीख को थोड़ा आगे खिसकाया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के संकेत बता रहे हैं कि अप्रैल 2026 की शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन किया जा सकता है.
फिलहाल, इसके चार चरणों में से दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत (खेखड़ा) तक का 32 किलोमीटर का हिस्सा ट्रायल के लिए खोला जा चुका है. यहां वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि शेष कॉरिडोर भी जल्द ही रफ्तार भरने के लिए तैयार है.
6 घंटे का सफर अब 150 मिनट में
इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी उपलब्धि समय की बचत है. वर्तमान में दिल्ली से देहरादून पहुंचने में औसतन 5 से 6 घंटे का समय लगता है. एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद यह यात्रा महज 2.5 से 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी. कारों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किमी/घंटा निर्धारित की गई है. यह मार्ग दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून के आशारोड़ी तक पहुंचेगा.
वाइल्डलाइफ फ्रेंडली कॉरिडोर
इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए इस एक्सप्रेसवे में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है. यह राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है और एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर होने का गौरव रखता है.
इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में कोई बाधा न आए. नीचे जंगल में जानवर बेखौफ घूम सकेंगे, जबकि ऊपर गाड़ियां बिना किसी रुकावट के दौड़ेंगी. यह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है.
यात्रा सुविधाएं और टोल टैक्स
NHAI ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है. पूरे मार्ग में 16 प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं, ताकि आसपास के शहरों के लोग आसानी से जुड़ सकें. अनुमान के मुताबिक, दिल्ली से देहरादून तक की एकतरफा यात्रा का टोल शुल्क 500 रुपये के आसपास हो सकता है.
हर 25-30 किलोमीटर पर आधुनिक रेस्टोरेंट, पार्किंग, और वे-साइड एमेनिटीज की व्यवस्था की गई है, ताकि लंबी यात्रा में थकान का अनुभव न हो. यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित होगा.
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