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दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 1.45 करोड़ में से 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर; जानें कैसे जुड़वा सकते हैं नाम

दिल्ली की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है. SIR के बाद 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47.7 लाख नाम इसमें शामिल नहीं हैं. जिनका नाम छूटा है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर दावा कर सकते हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 31, 2026, 1:45 PM IST
दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 1.45 करोड़ में से 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर; जानें कैसे जुड़वा सकते हैं नाम

Delhi Voter List 2026: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद सोमवार को ड्राफ्ट जारी कर दिया गया. नई लिस्ट में राजधानी के कुल करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 97.5 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. वहीं, करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि इन मतदाताओं के नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हट गए हैं. जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट में नहीं है, वो तय प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकते हैं.

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30 सितंबर तक मिलेगा मौका

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं मिलने वाले मतदाता फॉर्म 6 के जरिए समावेश के लिए दावा कर सकते हैं. इसके साथ जरूरी सहकारी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है.

इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित लोगों को notice जारी करने और उनके मामलों के निपटारे का काम 29 अक्टूबर तक चलेगा. इसके बाद 4 नवंबर को फाइल ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा.

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हुई थी और 17 अगस्त को इसका घर-घर जाकर गिनती का चरण पूरा हुआ. इस दौरान चुनाव अधिकारियों की टीमों ने घर-घर जाकर मतदाताओं के गणना फॉर्म जुटाए. दिल्ली के कुल 1,45,10,299 निर्वाचकों में से करीब 67.18 फीसदी के फॉर्म प्राप्त हुए और उन्हें डिजिटाइज़ किया गया. ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग 97.5 लाख रही, जिनके फॉर्म प्रक्रिया के दौरान हासिल हो गए थे.

दूसरी तरफ करीब 47.7 लाख मतदाताओं के फॉर्म नहीं मिल सके. इन्हें ASDDO यानी Absent, Shifted, Dead, Duplicate and Others जैसी कैटेगिरी में रखा गया. यही वजह है कि इन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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