15 अगस्त से पहले बढ़ी दिल्ली की सुरक्षा, ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर लगी रोक

15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी है. नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

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Delhi Drone Ban

15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में कई तरह की हवाई गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति ड्रोन या दूसरे छोटे हवाई प्लेटफॉर्म नहीं उड़ा सकेगा. हर साल लाल किले पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के भाषण समेत कई अहम आयोजन होते हैं. बड़ी संख्या में आम लोग, वीआईपी और दूसरे मेहमान शामिल होते हैं. इसी वजह से इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

किन-किन हवाई गतिविधियों पर लगी रोक

दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग जैसी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. यानी इस अवधि में इन उपकरणों का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन निर्देशों का ध्यान रखें.

सुरक्षा एजेंसियों को क्यों है चिंता

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खुफिया जानकारी में आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी छोटे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे उपकरणों के जरिए आम लोगों, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है. इसी खतरे को देखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है. इसी साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े एक मामले में ड्रोन के जरिए लाए गए हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया था और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं.

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 2 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. इसकी जानकारी सभी पुलिस थानों, प्रशासनिक कार्यालयों, NDMC, MCD, PWD, DDA और दिल्ली छावनी बोर्ड समेत संबंधित विभागों को भेजी जाएगी. चूंकि हर व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है. अगर आप इन दिनों दिल्ली में ड्रोन या अन्य हवाई उपकरण उड़ाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इस प्रतिबंध की जानकारी जरूर रखें.