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दिल्ली में 5 दिन 'ड्राई अलर्ट'; मई से सितंबर तक इन तारीखों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, पहले ही कर लें प्लान
दिल्ली सरकार ने मई से सितंबर 2026 के बीच 5 ड्राई डे घोषित किए हैं. इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. लोगों को सलाह दी गई है कि अफवाहों से बचें और अपनी जरूरतों की योजना पहले ही बना लें.
Delhi Dry Day 2026: दिल्ली में रहने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. राजधानी में मई से सितंबर 2026 के बीच पांच दिन ऐसे होंगे जब शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इन ‘ड्राई डे’ की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, ताकि लोग पहले से तैयारी कर सकें और किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.
ये फैसला दिल्ली एक्साइज नियम, 2010 के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि इन खास दिनों पर शराब की बिक्री रोकना सामाजिक और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के लिए जरूरी है. साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी यह कदम उठाया जाता है.
इन वजहों से बंद रहेंगी दुकानें
मई से सितंबर के बीच जिन पांच मौकों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी, उनमें प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व शामिल हैं. बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी इन दिनों पूरे दिल्ली में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. हालांकि, सभी जगहों पर नियम एक जैसे नहीं होंगे. जिन होटलों के पास विशेष लाइसेंस (L-15, L-15F) है, वहां ठहरने वाले मेहमानों को शराब सर्व की जा सकती है लेकिन आम ग्राहकों के लिए बार और रेस्टोरेंट में सेवा सीमित या बंद रह सकती है, खासकर स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय अवसरों पर.
सरकार ने साफ किया है कि इन आदेशों का पालन करना सभी लाइसेंस धारकों के लिए अनिवार्य होगा. दुकानों को अपने परिसर में ड्राई डे की सूचना स्पष्ट रूप से लगानी होगी. नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि इन पांच दिनों के दौरान होने वाले नुकसान के लिए किसी भी दुकान या व्यापारी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जो हर साल लागू होती है.
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें. ड्राई डे से पहले जरूरत की योजना बना लें ताकि बाद में परेशानी न हो. पिछले सालों में देखा गया है कि अफवाहों के कारण अचानक भीड़ और खरीदारी बढ़ जाती है. ड्राई डे का मकसद केवल शराब की बिक्री रोकना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सम्मान बनाए रखना भी है. धार्मिक और राष्ट्रीय अवसरों पर ये कदम प्रशासनिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है.
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