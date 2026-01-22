  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Dry Days List January To March 2026 Liquor Shop Will Be Closed On These Five Days

दिल्ली में अगले तीन महीनों में 5 दिन तक नहीं मिलेगी शराब, नोट कर लें ड्राई डे की तारीखें

Delhi News: अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आने वाले दिनों में शराब की खरीदारी का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगले तीन महीनों में पांच दिन तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं.

Published date india.com Published: January 22, 2026 11:15 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Delhi Dry Day Dates: दिल्ली में रहने वाले नागरिकों और शराब के शौकीनों के लिए आबकारी विभाग की ओर से एक जरूरी अपडेट आया है. साल 2026 के शुरुआती तीन महीनों में त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 विशेष दिनों को ड्राई डे घोषित किया है.

अगर आप अपने वीकेंड या त्योहारों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है. 26 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक कुल 5 दिन ऐसे होंगे जब दिल्ली की सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.

दिल्ली में ड्राई डे की लिस्ट

दिल्ली सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 की पहली तिमाही में कुल 5 दिन शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. इसकी शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व से होगी, जिसके बाद 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर ड्राई डे रहेगा. मार्च के महीने में त्योहारों की अधिकता के कारण तीन दिन दुकानें बंद रहेंगी, जिनमें 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती शामिल है.

इन सभी पांचों विशेष तिथियों पर पूरी राजधानी में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. इन तारीखों पर शराब की सभी सरकारी और निजी दुकानें सुबह से रात तक बंद रहेंगी.

होटलों के लिए क्या हैं विशेष नियम?

अक्सर ड्राई डे को लेकर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या होटलों और क्लबों में भी शराब नहीं मिलेगी? दिल्ली सरकार के आदेश में इस पर स्थिति साफ की गई है. जिन होटलों के पास L-15 लाइसेंस है, वे अपने यहां रुके हुए विदेशी पर्यटकों और मेहमानों को उनके कमरों में शराब परोस सकते हैं.

ड्राई डे के दिन होटल के भीतर स्थित बार और रेस्टोरेंट में बाहरी ग्राहकों को शराब नहीं दी जा सकेगी. यानी, आप बाहर से जाकर किसी होटल के रेस्टोरेंट में शराब का आनंद नहीं ले पाएंगे. शहर के सभी स्वतंत्र पब और बार इन विशेष दिनों पर शराब सर्व नहीं कर सकेंगे.

नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें इन 5 दिनों के दौरान विशेष सतर्कता बरतेंगी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राई डे के नियमों को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है. यदि कोई वेंडर या दुकान का मालिक चोरी-छिपे शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

लगेगा भारी जुर्माना

नियमों के उल्लंघन पर केवल दुकान बंद नहीं होगी, बल्कि दुकानदार पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. बॉर्डर इलाकों और गोदामों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि शराब की अवैध तस्करी या ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके.

क्यों घोषित किए जाते हैं ड्राई डे?

भारत में ड्राई डे घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना और धार्मिक/राष्ट्रीय अवसरों की गरिमा की रक्षा करना होता है. राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों से और महाशिवरात्रि या ईद जैसे धार्मिक त्योहारों पर धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया जाता है.

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं

