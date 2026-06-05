दिल्ली में DU असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने सील किया फ्लैट, जांच जारी

DU Assistant Professor Death: दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में रहने वाली DU की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल अपने फ्लैट में मृत पाई गईं. वहीं, उनके सिर पर गहरी चोट, दरवाजे का बंद ताला और हाथों के मिले जख्म इस वारदात को खौफनाक हत्या की ओर इशारा कर हैं, पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की संदिग्ध मौत

Delhi DU Professor Murder Case: दिल्ली से ही एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर, देबोस्मिता पॉल (42 वर्ष), अपने फ्लैट में मृत पाई गईं. मृतक प्रोफेसर पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं. रिपोर्ट के अनुसार, उनके माता-पिता पास में ही रहते थे. गुरुवार को दोपहर करीब 2:35 बजे उनकी बहन देवराति ने पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी.

बंद फ्लैट में मिली मृतका

रिपोर्ट के मुताबिक, देबोस्मिता की बड़ी बहन देवराति ने दिनभर उनसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर कॉल खाली रहा, किसी ने पिक नहीं किया. घबराकर जब वह पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट पहुंचीं, तो फ्लैट बाहर से बंद था जिसके बाद उन्होंने हिम्मत दिखाकर ताला तोड़ा. अंदर का नजारा बेहद डरावना था, उनकी बहन बेड पर बेजान पड़ी थीं, जिसके तुरंत बाद दोपहर करीब 2:35 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल कर इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी गई.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खबर होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. क्राइम सीन का जायजा लेने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को देबोस्मिता के सिर पर किसी भारी और कुंद वस्तु से किए गए हमले के गहरे निशान मिले. इसके अलावा, मृतका के हाथों पर भी गंभीर चोटें पाई गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि हमले के दौरान उन्होंने कातिल से मुकाबला किया था और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी. पुलिस को आशंका है कि इस बेरहम हमले के दौरान किसी धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते अत्यधिक खून बह जाने से उनकी मौत हो गई.

हत्या की असली वजह

शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के असली मकसद को तलाशने की कोशिश कर रही है. शुरुआती जांच में पुलिस इसे लूटपाट मानने से इंकार कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि देबोस्मिता के कानों में पहनी हुई सोने की बालियां वैसी की वैसी ही थीं और घर से किसी भी कीमती सामान के गायब होने की बात सामने नहीं आई है. पुलिस अब उनके निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े विवादों को भी खंगाल रही है. इस दौरान पुलिस को मालूम चला कि उनका अपने पति से डिवोर्स का मुकदमा कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा था.

CCTV फुटेज और फॉरेंसिक एविडेंस

लोकल न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत FIR दर्ज कर घटना की जांच में जुटी है. पुलिस सोसाइटी और आसपास के रास्तों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रह है ताकि किसी संदिग्ध मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके. इसके अलावा, फॉरेंसिक टीम की मदद, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतका के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के जरिए पुलिस जल्द से जल्द हत्यारे का पता लगाने में जुटी है.