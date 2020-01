नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले पांच साल में अरविंद केजरीवाल ने एक भी चुनाव नहीं जीता है और दिल्ली की जनता को यह तय करना है कि अगले पांच साल के लिए नरेन्द्र मोदी जी की तरह काम करने वाली सरकार चाहिए या धरना प्रदर्शन करने वाली सरकार चाहिए.

Union Home Minister Amit Shah, in Delhi: For 4.5 years Kejriwal ji kept saying that Modi ji didn’t let him work so development work could not be done in Delhi. Now he says that he developed Delhi in 5 years so ‘lage raho Kejriwal’. pic.twitter.com/NXmGiTYYAv

— ANI (@ANI) January 23, 2020