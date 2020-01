नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 नामों वाली स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें संदीप दीक्षित को छोड़कर सभी पूर्व सांसद शामिल हैं. संदीप तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकीं दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे हैं. संदीप दीक्षित ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एआईसीसी में कुछ नेता मेरे साथ सहज नहीं हैं और उनके साथ मेरे गंभीर मतभेद हैं, इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची से मेरा नाम बाहर रखा गया है.

Sandeep Dixit, Congress on his name not featuring in the list of Congress star campaigners for #DelhiElections: I’m not a star campaigner of Congress. I’ve not had a very close touch with the issues of Delhi. I’m not a big leader of the party. (23.01.2020) pic.twitter.com/ABR7oa4ctG

